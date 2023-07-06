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Арда Гюлер получил на руки контракт от «Реала», его агент уже проверяет все условия

06 Июля 2023 • 09:38 Комментировать

Полузащитник «Фенербахче» Арда Гюлер становится всё ближе к трансферу в мадридский «Реал». Журналист Фабрицио Романо утверждает, что турок получил на руки шестилетний контракт от «королевского клуба». Представитель хавбека якобы уже активно проверяет все условия.

Источник также сообщает, что «Реал» уже планирует для футболиста вылет в Мадрид и прохождение медосмотра. Напомним, за трансфер Гюлера «сливочные» заплатят в районе 20 миллионов евро.

18-летний Гюлер в минувшем розыгрыше чемпионата Турции записал на свой актив 4 гола и 3 результативные передачи в 20 матчах. Арда также был интересен «Барселоне», но «Реал» действовал быстрее.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Фенербахче трансферы футбола - лето 2023 Арда Гюлер
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