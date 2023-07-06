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«Фенербахче» недоволен, что Гюлер выбрал «Реал»

06 Июля 2023 • 07:38 Комментировать

В «Фенербахче» остались недовольны выбором полузащитника Арды Гюлера, решившего продолжить карьеру в мадридском «Реале», об этом рапортует Mundo Deportivo.

Турецкий гранд хотел продать игрока в каталонскую «Барселону» и имел договоренность с «сине-гранатовыми». Однако футболист решил уйти в «королевский» клуб.

Ранее в прессе сообщалось, что мадридский гранд заплатит за переход Гюлера 20 миллионов евро плюс бонусы.

В минувшем сезоне 18-летний полузащитник принял участие в 20 поединках турецкой Суперлиги, в которых записал на свой счет четыре забитых мяча и три результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Фенербахче трансферы футбола - лето 2023 Арда Гюлер
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