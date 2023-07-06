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Чемпионат Испании. Ла Лига

Энрике не станет подписывать игроков «Барселоны» в «ПСЖ»

06 Июля 2023 • 07:19 Комментировать

Новый наставник «ПСЖ» Луис Энрике не планирует приглашать в свою команду игроков каталонской «Барселоны», рапортуют журналисты Sport.es.

Как сообщает источник, таким образом специалист хочет наладить отношения между клубами, которые накалены после перехода бразильца Неймара и сорвавшейся сделки по полузащитнику Марко Верратти.

Энрике занял пост рулевого парижского гранда на этой неделе. Предыдущим его местом работы была сборная Испании. Он покинул «красную фурию» после провального выступления на чемпионате мира – 2022.

Контракт Луиса с французским грандом рассчитан до середины 2025 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона ПСЖ Луис Энрике
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