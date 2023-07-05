Бывший тренер ЦСКА Александр Тарханов в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил решение Карло Анчелотти возглавить сборную Бразилии.

«Думаю, клуб найдёт ему замену. Конечно, это плюс для сборной Бразилии, но минус для «Реала». Его позвали в новую команду, чтобы он грамотно подготовил её к чемпионату мира. Кто может заменить Анчелотти? Гвардиола сейчас лучший в мире, но он не пойдёт в «Реал», - сказал нашему корреспонденту Тарханов.

Ранее по поводу ухода из клуба знаменитого специалиста высказался Александр Мостовой.