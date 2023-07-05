Бывший нападающий сборной России Александр Мостовой в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил решение Карло Анчелотти возглавить сборную Бразилии.

- Есть ли специалист, который на сегодняшний день может заменить Анчелотти в «Реале»?

- Не совсем хочется размышлять в таких категориях. В любом случае рано или поздно он бы ушёл. Сравнительно недавно в «Реале» был Зинедин Зидан, потом на его место пришёл Анчелотти. Это люди, которые сами прошли через всё в футболе, поэтому клубы, в которых они работают, добиваются успеха, хотя понятно, что в «Реале» легче побеждать, чем в «Сассуоло» или «Осасуне». Его приход в сборную Бразилии - это неплохое решение для всех, но это ещё не значит, что бразильцы что-то выигрывают. А «Реал» сейчас обновляется, через год мы будем видеть новую команду. Большие гранды и отличаются тем, что они находят и покупают самородков. Сейчас вот взяли Джуда Беллингема, до этого ещё приобрели несколько талантливых игроков.

Четыре тренера претендуют на место Анчелотти в «Реале»