Гюлер начнёт подготовку к сезону с «Реалом», но затем может отправиться в аренду

Полузащитник «Фенербахче» Арда Гюлер в ближайшее время пополнит состав мадридского «Реала».

По информации ESPN, рулевой «сливочных» Карло Анчелотти хочет, чтобы 18-летний хавбек прошел сборы вместе с команды. Однако отмечается, что после этого Гюлер может покинуть «Реал» на правах аренды.

Ранее сообщалось, что в услугах футболиста заинтересованы «Барселона», «Севилья», «Милан» и несколько клубов Английской премьер-лиги.

По данным СМИ, трансфер Гюлера обойдется мадридскому «Реалу» в 20 миллионов евро.

Старт нового сезона испанского чемпионата запланирован на 11 августа.