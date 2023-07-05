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Мануэль Пеллегрини подписал новый долгосрочный контракт с «Бетисом» официально

05 Июля 2023 • 18:48 Комментировать
Вильярреал
...
Бетис
13.08 20:30

Чилийский специалист Мануэль Пеллегрини подписал новое трудовое соглашение с «Бетисом», сообщает клубная пресс-служба. Теперь его контракт с клубом из Андалусии рассчитан до окончания сезона-2025/26.

Напомним, что Пеллегрини руководит «Бетисом» уже три года – с лета 2020 года. В сезоне минувшем его клубу удалось финишировать на шестом месте в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 60 баллов и попасть на следующий сезон в еврокубки.

Всего в карьере 69-летний Пеллегрини сменил больше 15 мест работы как тренер, но наиболее он известен по работе с мадридским «Реалом», «Малагой» и «Манчестер Сити».
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Евро-Футбол.Ру,
Бетис Мануэль Пеллегрини
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ВИЛЬЯРРЕАЛ БЕТИС
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