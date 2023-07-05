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Чемпионат Испании. Ла Лига

Кавани назвал клуб, за который мечтает сыграть

05 Июля 2023 • 17:55 Комментировать

Нападающий «Валенсии» Эдинсон Кавани рассказал, за какой клуб мечтает сыграть.

«Я часто разговариваю с Рикельме. Он, как и многие другие, знает, что я мечтаю сыграть на стадионе «Бомбонера» в футболке «Бока Хуниорс». Я надеюсь, что смогу осуществить свою мечту.

У меня есть действующий контракт с «Валенсией», и я должен приехать на предсезонку. Посмотрим, что будет дальше.

«Насьональ»? Эта информация неправдива. Никто не связывался ни со мной, ни с моим братом», - сказал Кавани в эфире радио Futbol Sudamericano.

Действующий контракт 36-летнего Кавани с «Валенсией» рассчитан ещё на один сезон.

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Евро-Футбол.Ру,
Валенсия Насьональ Бока Хуниорс Эдинсон Кавани
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