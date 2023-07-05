Кавани назвал клуб, за который мечтает сыграть

Нападающий «Валенсии» Эдинсон Кавани рассказал, за какой клуб мечтает сыграть.

«Я часто разговариваю с Рикельме. Он, как и многие другие, знает, что я мечтаю сыграть на стадионе «Бомбонера» в футболке «Бока Хуниорс». Я надеюсь, что смогу осуществить свою мечту.

У меня есть действующий контракт с «Валенсией», и я должен приехать на предсезонку. Посмотрим, что будет дальше.

«Насьональ»? Эта информация неправдива. Никто не связывался ни со мной, ни с моим братом», - сказал Кавани в эфире радио Futbol Sudamericano.

Действующий контракт 36-летнего Кавани с «Валенсией» рассчитан ещё на один сезон.