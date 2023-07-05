Иньиго Мартинес: Хочу выиграть все трофеи вместе с «Барселоной»

Новый защитник «Барселоны» Иньиго Мартинес поделился эмоциями после прихода в клуб. Напомним, ранее каталонская команда официально объявила о заключении контракта с 32-летним испанцем, который был свободным агентом.

«Я счастлив, что перешел в «Барселону». У меня наконец-то получилось выйти на новый уровень. Я готов всего себя отдать этому клубу», — заявил Мартинес пресс-службе «сине-гранатовых».

Футболист признался, что хочет выиграть все возможные трофеи с «Барселоной», однако понимает, что это будет сделать не так просто.

Напомним, в прошлом розыгрыше чемпионата Испании подопечные Хави Эрнандеса стали чемпионами страны.

Иньиго Мартинес – игрок «Барселоны»