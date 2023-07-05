​«Атлетико» нацелился на хавбека «ПСЖ»

Мадридский «Атлетико» в летнее трансферное окно хочет подписать полузащитника «ПСЖ» Карлоса Солера. Как сообщает TofoFichaes, «матрасники» рассчитывают заполучить 26-летнего игрока бесплатно или по очень низкой цене. Возможен вариант с арендой на сезон 2023/2024 с правом дальнейшего выкупа.

В «ПСЖ» Карлос Солер перебрался в первый день прошлой осени из «Валенсии». С тех пор полузащитник провёл 35 матчей, в которых записал на свой счёт шесть голов и четыре результативных паса.

Отметим, что специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают Карлоса Солера в 25 миллионов евро.