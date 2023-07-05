Эрик Гарсия останется в «Барселоне», несмотря на трансфер Иньиго Мартинеса

Центральный защитник «Барселоны» Эрик Гарсия останется в команде, несмотря на приход Иньиго Мартинеса, который тоже выступает в центре обороны. По информации от Mundo Deportivo, Эрик счастлив в «Барселоне» и хочет остаться в команде.
Гарсия в прошлом сезоне получал мало игровой практики, но футболист намерен исправиться в грядущей кампании, навязав конкуренцию партнёрам. Напомним, Эрик вернулся в «Барселону» лишь летом 2021 года на правах свободного агента из «Манчестер Сити».
Ранее «Барселона» подписала Иньино Мартинеса из «Атлетика» Бильбао на бесплатной основе. Игрок поставил свою подпись под двухлетним соглашением.
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