«Реал» предложил Модричу новую роль после завершения карьеры

Мадридский «Реал» хочет оставить в команде полузащитника Луку Модрича даже после того, как хорват завершит карьеру. Вероятно, хавбек примет это решение в конце следующего сезона, когда у него закончится контракт.

По информации от Sportske, «королевский клуб» уже предложил Модричу новую роль в команде. При этом «Реал» позволит Луке самому выбирать, какую должность он хочет занять. У хорвата есть варианты попробовать себя в качестве тренера молодёжки или вступить в должность амбассадора клуба.

Напомним, Модрич ранее отказался от щедрого предложения из Саудовской Аравии, чтобы остаться в мадридском «Реале» ещё на один сезон.