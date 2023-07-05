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Агент Ферлана Менди: «Саудовская Аравия? Это чушь, у клиента всё хорошо в «Реале»

05 Июля 2023 • 13:00 Комментировать

Иван Ли Ми, представитель фуллбека мадридского «Реала» Ферлана Менди, прокомментировал слухи вокруг своего клиента. Напомним, француза ранее связывали с переездом в Саудовскую Аравию, где игроку якобы предлагают большую зарплату.

«Саудовская Аравия? Эти слухи являются чушью, ведь у моего клиента всё хорошо в мадридском «Реале», – цитирует агента Madrid Xtra.

Напомним, ранее руководство «Реала» было недовольно травматичностью Менди. В клубе рассматривали вариант с продажей футболиста, но пока ни одного серьёзного претендента на Ферлана не наблюдается.

В прошлом розыгрыше Ла Лиги Менди отметился одним ассистом в 18 матчах.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Ферлан Менди трансферы футбола - лето 2023 Иван Ли Ми
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