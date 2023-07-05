Агент Ферлана Менди: «Саудовская Аравия? Это чушь, у клиента всё хорошо в «Реале»

Иван Ли Ми, представитель фуллбека мадридского «Реала» Ферлана Менди, прокомментировал слухи вокруг своего клиента. Напомним, француза ранее связывали с переездом в Саудовскую Аравию, где игроку якобы предлагают большую зарплату.

«Саудовская Аравия? Эти слухи являются чушью, ведь у моего клиента всё хорошо в мадридском «Реале», – цитирует агента Madrid Xtra.

Напомним, ранее руководство «Реала» было недовольно травматичностью Менди. В клубе рассматривали вариант с продажей футболиста, но пока ни одного серьёзного претендента на Ферлана не наблюдается.

В прошлом розыгрыше Ла Лиги Менди отметился одним ассистом в 18 матчах.