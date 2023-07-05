Агент Ферлана Менди: «Мбаппе не перейдёт в «Реал» этим летом»

Иван Ли Ми, агент защитника мадридского «Реала» Ферлана Менди, в очередной раз заверил, что нападающий Килиан Мбаппе этим летом не перейдёт в «королевский клуб» из «ПСЖ». Напомним, ранее француз заявил о своём решении не продлевать свой истекающий через год контракт с парижской командой.

«Мбаппе не перейдёт в «Реал» этим летом. Если ты хочешь перейти в эту команду, это происходит не из-за денег, а из-за того, что она является лучшей в мире. Как «Реал» собирается платить большие деньги за трансфер Мбаппе с солидным бонусом? Сейчас это почти невозможно», – цитирует агента Madrid Xtra.

Напомним, Мбаппе в минувшем розыгрыше Лиги 1 отметился 29 голами, став лучшим бомбардиром турнира.