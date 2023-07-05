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Чемпионат Испании. Ла Лига

4 тренера претендуют на место Анчелотти в «Реале»

05 Июля 2023 • 12:45 Комментировать (1)

В испанских СМИ уже начали обсуждать скорый уход Карло Анчелотти с поста главного тренера мадридского «Реала». Как сообщает Mundo Deportivo, на место итальянца претендуют четыре специалиста.

Источник информирует, что руководство «королевского» клуба будет выбирать между Хаби Алонсо, Юлианом Нагельсманном, Раулем Гонсалесом и Альваро Арбелоа.

Ранее стало известно, что Анчелотти покинет пост главного тренера «сливочных» летом следующего года. Новым местом работы итальянца станет сборная Бразилии.

Карло вернулся в «Реал» в июле 2021 года. Срок действующего контракта между сторонами истекает по завершении сезона-2023/2024.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти Рауль Гонсалес Хаби Алонсо Альваро Арбелоа Юлиан Нагельсманн
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Комментарии (1)
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ингерман
05 Июля 2023 в 13:22
ай перец ни в жизь Рауля не паставит.. кхе-кхе..
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