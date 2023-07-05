4 тренера претендуют на место Анчелотти в «Реале»

В испанских СМИ уже начали обсуждать скорый уход Карло Анчелотти с поста главного тренера мадридского «Реала». Как сообщает Mundo Deportivo, на место итальянца претендуют четыре специалиста.

Источник информирует, что руководство «королевского» клуба будет выбирать между Хаби Алонсо, Юлианом Нагельсманном, Раулем Гонсалесом и Альваро Арбелоа.

Ранее стало известно, что Анчелотти покинет пост главного тренера «сливочных» летом следующего года. Новым местом работы итальянца станет сборная Бразилии.

Карло вернулся в «Реал» в июле 2021 года. Срок действующего контракта между сторонами истекает по завершении сезона-2023/2024.