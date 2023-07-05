Мадридский клуб хочет купить Варана

Защитник Жонатан Варан, который является братом Рафаэля Варана из «Манчестер Юнайтед», может покинуть хихонский «Спортинг».

Согласно данным Football-Espana, в услугах 21-летнего игрока заинтересован мадридский «Атлетико». «Матрасники» могут предпринять попытку заполучить футболиста в текущее трансферное окно.

В минувшем сезоне Жонатан провел 17 поединков в Сегунде, записав на свой счет две результативные передачи.

Французский защитник выступает за «Спортинг» с июля 2023 года. Срок действующего трудового соглашения между клубом и футболистом рассчитан до лета 2027 года. Трансферная стоимость Варана оценивается в 500 тысяч евро.