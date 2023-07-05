Центральный защитник Иньиго Мартинес завершил свой переход в каталонскую «Барселону» на правах свободного агента. Официальный сайт «сине-гранатовых» сообщает, что футболист подписал с командой контракт на два года.

Ранее Иньиго Мартинес выступал за «Атлетик» Бильбао, а до этого защищал цвета «Реал Сосьедада». После истечения контракта футболист этим летом стал свободным агентом, что позволило «Барселоне» заполучить его бесплатно.

Отмечается, что в контракте у Иньиго Мартинеса с «сине-гранатовыми» прописана сумма отступных, которая составляет 400 миллионов евро. В мае центральному защитнику исполнилось 32 года.