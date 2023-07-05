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Вандерсон готов подождать ещё год, чтобы перейти в «Барселону»

05 Июля 2023 • 09:45 Комментировать

Правый защитник «Монако» Вандерсон готов подождать ещё год, чтобы перебраться в каталонскую «Барселону». По информации от журналиста Хоакима Пьеры, бразилец мечтает о переезде на «Камп Ноу», но в данный момент трансфер видится сложным из-за финансовых проблем «сине-гранатовых».

Отмечается, что Вандерсон очень нравится спортивному директору «Барселоны» Деку, который хотел бы пригласить фуллбека в команду. Тем не менее, из-за больших финансовых требований «Монако», сделка в это трансферное окно смотрится маловероятной.

«Барселоне» нужен новый правый защитник этим летом, но клуб не готов тратить большие деньги. Вероятно, команда попробует заполучить игрока на короткий срок, как было прошлым летом с Эктором Бельерином.

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Евро-Футбол.Ру,
Монако Барселона Вандерсон трансферы футбола - лето 2023
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