«ПСЖ» близок к покупке полузащитника из чемпионата Испании

Корейский полузащитник Ли Кан Ин, выступающий в чемпионате Испании за «Мальорку», близок к переезду во французскую Лигу 1. По сообщениям журналистов Relevo, 22-летний азиат в скором времени пополнит ряды «ПСЖ».

Согласно информации источника, сумма трансфера полузащитника в парижский гранд составит 22 миллиона евро. Стороны согласовали все детали сделки, официальное объявление будет в ближайшее время.

В минувшем сезоне хавбек принял участие в 39 поединках за «Мальорку» во всех турнирах. Футболист записал на свой счет шесть забитых мячей и семь результативных передач.