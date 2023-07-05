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Чемпионат Испании. Ла Лига

«ПСЖ» близок к покупке полузащитника из чемпионата Испании

05 Июля 2023 • 08:51 Комментировать

Корейский полузащитник Ли Кан Ин, выступающий в чемпионате Испании за «Мальорку», близок к переезду во французскую Лигу 1. По сообщениям журналистов Relevo, 22-летний азиат в скором времени пополнит ряды «ПСЖ».

Согласно информации источника, сумма трансфера полузащитника в парижский гранд составит 22 миллиона евро. Стороны согласовали все детали сделки, официальное объявление будет в ближайшее время.

В минувшем сезоне хавбек принял участие в 39 поединках за «Мальорку» во всех турнирах. Футболист записал на свой счет шесть забитых мячей и семь результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Мальорка ПСЖ Ли Кан Ин трансферы футбола - лето 2023
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