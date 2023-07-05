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Чемпионат Испании. Ла Лига

Тчуамени принял решение о будущем в «Реале»

05 Июля 2023 • 08:07 Комментировать

Опорный полузащитник сборной Франции и мадридского «Реала» Орельен Тчуамени не собирается покидать «королевский» клуб этим летом. Об этом сообщили журналисты газеты Marca.

Как сообщает источник, хавбек намерен бороться за место в стартовом составе «сливочных». Тчуамени не пугает тот факт, что ряды команды пополнил звездный английский полузащитник Джуд Беллингем.

Орельен был куплен «Реалом» у «Монако» летом прошлого года. В минувшем сезоне полузащитник поучаствовал в 33 поединках чемпионата Испании, отметившись четырьмя голевыми передачами. Его трансферная стоимость оценивается в 85 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Орельен Тчуамени
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