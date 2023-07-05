Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Стало известно, где продолжит карьеру Анчелотти после «Реала»

05 Июля 2023 • 07:26 Комментировать

Стало известно, где продолжит карьеру итальянский футбольный специалист Карло Анчелотти. Новым местом работы тренера станет сборная Бразилии. Об этом сообщил журналистам глава Конфедерации футбола страны Эдналдо Родригес.

«Карло Анчелотти поедет у руля сборной Бразилии на Кубок Америки – 2024. Его трудовой договор будет рассчитан до ЧМ-2026», - передает слова руководителя El Chiringuito.

Напомним, что Анчелотти возглавляет мадридский «Реал» с 2021 года. Трудовое соглашение между наставником и «королевским» клубом рассчитано до середины следующего года. До прихода Карло тренировать бразильцев будет Фернандо Диниз.

У Анчелотти и «Реала» возникли разногласия из-за Мбаппе

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти Сборная Бразилии Эдналдо Родригес
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 05 Июля
08:51 · Испания. Ла Лига
«ПСЖ» близок к покупке полузащитника из чемпионата Испании
08:07 · Испания. Ла Лига
Тчуамени принял решение о будущем в «Реале»
07:26 · Испания. Ла Лига
Стало известно, где продолжит карьеру Анчелотти после «Реала»
03:15 · Испания. Ла Лига
Сауль хочет зарабатывать 20 млн евро в год в Саудовской Аравии слухи
02:50 · Испания. Ла Лига
Агуэро рассказал о своём отношении к «Реалу»
02:30 · Англия. Премьер-лига
Агуэро назвал трёх лучших нападающих в истории 2
02:08 · Испания. Ла Лига
Два турецких клуба претендуют на вингера «Барселоны»
01:09 · Испания. Ла Лига
Кесси получил новое предложение от саудовского клуба слухи
00:38 · Испания. Ла Лига
Кроос и Модрич повлияли на решение Гюлера перейти в «Реал» слухи
00:09 · Испания. Ла Лига
Фрейша – о сорвавшемся трансфере Гюлера в «Барселону»: «Два месяца назад его никто не знал, критика нелогична»
04 Июля
23:28 · Испания. Ла Лига
Инсайдер Романо рассказал, сколько «Реал» заплатит за Гюлера
22:59 · Италия. Серия А
Аллегри хочет видеть в «Ювентусе» игрока «Атлетико» слухи
22:55 · Испания. Ла Лига
Гюлер принял предложение мадридского «Реала» слухи
22:04 · Испания. Ла Лига
Иньиго Мартинес подписал с «Барселоной» контракт до 2025 года, клуб объявит о переходе в среду
21:35 · Испания. Ла Лига
«Осасуну» исключили из Лиги конференций
Все новости
Рекомендуем