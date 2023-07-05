Стало известно, где продолжит карьеру Анчелотти после «Реала»

Стало известно, где продолжит карьеру итальянский футбольный специалист Карло Анчелотти. Новым местом работы тренера станет сборная Бразилии. Об этом сообщил журналистам глава Конфедерации футбола страны Эдналдо Родригес.

«Карло Анчелотти поедет у руля сборной Бразилии на Кубок Америки – 2024. Его трудовой договор будет рассчитан до ЧМ-2026», - передает слова руководителя El Chiringuito.

Напомним, что Анчелотти возглавляет мадридский «Реал» с 2021 года. Трудовое соглашение между наставником и «королевским» клубом рассчитано до середины следующего года. До прихода Карло тренировать бразильцев будет Фернандо Диниз.

У Анчелотти и «Реала» возникли разногласия из-за Мбаппе