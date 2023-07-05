Два турецких клуба претендуют на вингера «Барселоны»

Футболист «Барселоны» Алекс Кольядо может продолжить карьеру в чемпионате Турции.

Каталонский клуб вынужден сокращать состав в связи с финансовыми трудностями, и 24-летний футболист – один из тех, с кем клуб намерен расстаться. По информации Mundo Deportivo, предложения по Кольядо готовы сделать турецкие «Бешикташ» и «Антальяспор». Известно, что наставник «сине-гранатовых» Хави Эрнандес не рассчитывает на испанского вингера в предстоящем сезоне.

Алекс Кольядо находится в системе «Барселоны» с 2010 года, однако за первую команду отыграл лишь два матча. Трансферная стоимость игрока, согласно оценке портала Transfermarkt, составляет 3 млн евро.