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Два турецких клуба претендуют на вингера «Барселоны»

05 Июля 2023 • 02:08 Комментировать
Хетафе
...
Барселона
13.08 18:00

Футболист «Барселоны» Алекс Кольядо может продолжить карьеру в чемпионате Турции.

Каталонский клуб вынужден сокращать состав в связи с финансовыми трудностями, и 24-летний футболист – один из тех, с кем клуб намерен расстаться. По информации Mundo Deportivo, предложения по Кольядо готовы сделать турецкие «Бешикташ» и «Антальяспор». Известно, что наставник «сине-гранатовых» Хави Эрнандес не рассчитывает на испанского вингера в предстоящем сезоне.

Алекс Кольядо находится в системе «Барселоны» с 2010 года, однако за первую команду отыграл лишь два матча. Трансферная стоимость игрока, согласно оценке портала Transfermarkt, составляет 3 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Бешикташ Барселона Антальяспор Алекс Кольядо трансферы футбола - лето 2023
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