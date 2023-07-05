Полузащитник «Барселоны» Франк Кесси всё ещё может переехать в Саудовскую Аравию.

В июне 26-летний футболист был связан с переходом в «Аль-Ахли», но в итоге отказался от этого предложения. По сообщениям издания Football Espana, теперь в приобретении Кесси заинтересован «Аль-Наср», уже начавший переговоры с представителями игрока. По слухам, «Барселона» готова продать ивуарийца за 30 млн евро.

В своём первом и на данный момент единственном сезоне в цветах каталонского гранда Франк Кесси принял участие в 43 матчах, отметившись тремя забитыми мячами и тремя результативными передачами.