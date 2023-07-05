Полузащитники мадридского «Реала» Тони Кроос и Лука Модрич помогли клубу в подписании Арды Гюлера.

18-летний футболист «Фенербахче», также выступающий за сборную Турции, дал согласие на переход в мадридский «Реал», отказав «Барселоне», о чём сообщили многочисленные авторитетные ресурсы. Как информирует журналист Волкан Демир, с юным игроком напрямую связывались Тони Кроос и Лука Модрич, и после разговора со звёздными полузащитниками «сливочных» турок окончательно решил принять предложение «Реала».

Стоимость трансфера Арды Гюлера оценивается более чем в 20 млн евро с учётом различных бонусов.