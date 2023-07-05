Фрейша – о сорвавшемся трансфере Гюлера в «Барселону»: «Два месяца назад его никто не знал, критика нелогична»

Бывший кандидат в президенты «Барселоны» Тони Фрейша высказался о сорвавшемся подписании Арды Гюлера.

Некоторое время каталонский клуб лидировал в борьбе за 18-летнего полузащитника «Фенербахче» и сборной Турции, но в итоге проиграл конкуренцию мадридскому «Реалу», который вот-вот оформит подписание восходящей звезды.

«Давайте не будем забывать, где мы находимся. Сейчас «Барселона» не может конкурировать экономически. Учитывая это, критика за сорвавшееся подписание 18-летнего игрока, о котором ещё два месяца назад никто не знал, звучит абсолютно нелогично», – цитируют испанские СМИ Фрейшу.

Ожидается, что трансфер Арды Гюлера обойдётся «Реалу» более чем в 20 млн евро.