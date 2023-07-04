Инсайдер Романо рассказал, сколько «Реал» заплатит за Гюлера

Полузащитник «Фенербахче» Арда Гюлер находится в шаге от перехода в мадридский «Реал».

«Королевский клуб», как сообщалось ранее, выиграл борьбу за 18-летнего турка у «Барселоны», прежде считавшейся фаворитом в борьбе за восходящую звезду. Сведения о скором переходе Гюлера в «Реал» подтвердил всемирно известный инсайдер Фабрицио Романо: по его словам, мадридцы заплатят «Фенербахче» в общей сложности более 20 млн евро, а не 17,5 млн, как предполагает пункт отступных в контракте хавбека.

Сам игрок дал согласие на переход, убедившись в правильности такого шага после обсуждений с представителями «Реала».