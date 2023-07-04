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Инсайдер Романо рассказал, сколько «Реал» заплатит за Гюлера

04 Июля 2023 • 23:28 Комментировать
Атлетик Б
...
Реал Мадрид
13.08 18:00

Полузащитник «Фенербахче» Арда Гюлер находится в шаге от перехода в мадридский «Реал».

«Королевский клуб», как сообщалось ранее, выиграл борьбу за 18-летнего турка у «Барселоны», прежде считавшейся фаворитом в борьбе за восходящую звезду. Сведения о скором переходе Гюлера в «Реал» подтвердил всемирно известный инсайдер Фабрицио Романо: по его словам, мадридцы заплатят «Фенербахче» в общей сложности более 20 млн евро, а не 17,5 млн, как предполагает пункт отступных в контракте хавбека.

Сам игрок дал согласие на переход, убедившись в правильности такого шага после обсуждений с представителями «Реала».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Фенербахче трансферы футбола - лето 2023 Арда Гюлер
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АТЛЕТИК Б РЕАЛ МАДРИД
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