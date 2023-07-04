Полузащитник «Фенербахче» Арда Гюлер всё ближе к переходу в мадридский «Реал».

По информации журналиста Якупа Чинара, футболист принял предложение от «королевского» клуба. Сообщается, что сумма возможной сделки составит 20 миллионов евро, включая 20% от следующей продажи атакующего игрока.

Напомним, что Арда Гюлер является воспитанником «Фенербахче». На его счету 51 матч в рамках всех состязаний, в которых полузащитник забил девять голов при 12 результативных передачах. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 18-летнего футболиста в 15 миллионов евро.