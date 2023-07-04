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Иньиго Мартинес подписал с «Барселоной» контракт до 2025 года, клуб объявит о переходе в среду

04 Июля 2023 • 22:04 Комментировать
Хетафе
...
Барселона
13.08 18:00

Полузащитник Иньиго Мартинес совсем скоро станет игроком «Барселоны».

О договорённости между каталонским клубом и 32-летним игроком стало известно ещё в конце прошлой кампании. Теперь же, как докладывает журналист Алекс Пинтанель, контракт подписан и окончательно оформлен – он рассчитан до лета 2025 года. В среду «Барселона» официально подтвердит переход хавбека.

Напомним, что Иньиго Мартинес с 1 июля получил статус свободного агента. Ранее он выступал за «Атлетик» Бильбао, чьи цвета защищал с января 2018 года.

В общей сложности в активе Мартинеса 22 забитых мяча и семь результативных передач в 357 матчах в рамках Ла Лиги за всю карьеру.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Атлетик Бильбао Иньиго Мартинес трансферы футбола - лето 2023
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