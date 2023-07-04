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«Осасуну» исключили из Лиги конференций

04 Июля 2023 • 21:35 Комментировать

Официальный комитет УЕФА принял решение исключить «Осасуну» из Лиги конференций в сезоне 2023/24.

Члены комитета не приняли во внимание представленные клубом возражения, поданные в прошлую пятницу, и подтвердили исходное решение инспекторов комитета контроля, этики и дисциплины УЕФА. Причины исключения «Осасуны» будут сообщены клубу в ближайшие дни.

Ранее сообщалось, что возможная причина – подозрения испанского клуба в организации договорных матчей девятилетней давности.

«Осасуна» будет использовать все юридические средства, чтобы противостоять УЕФА и прекратить то, что считает грубым нарушением своих прав», – говорится на официальном сайте клуба.

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Евро-Футбол.Ру,
Осасуна Лига конференций
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