«Атлетико Паранаэнсе» получит бонусы от «Барселоны», если нападающий Витор Роке будет успешен.

Бразильский клуб внес в соглашение с «Барселоной» два интересных пункта касаемо достижений Витора Роке.

По информации Mundo Deportivo, первый бонус будет активирован, если Витор Роке попадет в тройку финалистов на «Золотой мяч». Эта награда ежегодно вручается лучшему футболисту мира.

Второй бонус будет активирован, если Витор Роке станет обладателем «Золотого мяча».

Ранее появилась информация о том, что нападающий присоединится к каталонскому клубу в январе 2024 года.