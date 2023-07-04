«Атлетико Паранаэнсе» получит бонусы от «Барселоны», если нападающий Витор Роке будет успешен.
Бразильский клуб внес в соглашение с «Барселоной» два интересных пункта касаемо достижений Витора Роке.
По информации Mundo Deportivo, первый бонус будет активирован, если Витор Роке попадет в тройку финалистов на «Золотой мяч». Эта награда ежегодно вручается лучшему футболисту мира.
Второй бонус будет активирован, если Витор Роке станет обладателем «Золотого мяча».
Ранее появилась информация о том, что нападающий присоединится к каталонскому клубу в январе 2024 года.
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