Романо: Витор Роке переходит в «Барселону»

Руководство «Барселоны» согласовало переход нападающего «Атлетико Паранаэнсе» Витора Роке.

По информации знаменитого журналиста Фабрицио Романо, талантливый футболист 2005 года рождения согласовал все условия контракта с действующим чемпионом Испании. Сообщается, что между клубами также есть договорённость о переходе, который, по плану «Барселоны», состоится в начале 2024 года.

Напомним, что Роке выступает за свой нынешний клуб с апреля 2022 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость нападающего в 18 миллионов евро.