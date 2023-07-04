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Чемпионат Испании. Ла Лига

Романо: Витор Роке переходит в «Барселону»

04 Июля 2023 • 19:47 Комментировать
Хетафе
...
Барселона
13.08 18:00

Руководство «Барселоны» согласовало переход нападающего «Атлетико Паранаэнсе» Витора Роке.

По информации знаменитого журналиста Фабрицио Романо, талантливый футболист 2005 года рождения согласовал все условия контракта с действующим чемпионом Испании. Сообщается, что между клубами также есть договорённость о переходе, который, по плану «Барселоны», состоится в начале 2024 года. 

Напомним, что Роке выступает за свой нынешний клуб с апреля 2022 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость нападающего в 18 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Фабрицио Романо Витор Роке
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