Мадридский «Реал» может перехватить полузащитника «Фенербахче» Арду Гюлера у «Барселоны».

По информации журналиста Marca Хосе Диаса, ожидаемый переход Арды Гюлера в «Барселону» был приостановлен из-за интереса к 18-летнему полузащитнику со стороны мадридского «Реала». Как сообщает источник, в последние часы ситуация кардинально изменилась, и теперь все зависит от турецкого полузащитника, который теперь стоит перед сложным выбором между двумя испанскими гигантами.

В минувшем сезоне Гюлер провел 35 матчей, в которых забил 6 голов и отдал 7 результативных передач.