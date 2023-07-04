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«Реал» может перехватить Гюлера у «Барселоны» слухи

04 Июля 2023 • 19:31 Комментировать

Мадридский «Реал» может перехватить полузащитника «Фенербахче» Арду Гюлера у «Барселоны». 

По информации журналиста Marca Хосе Диаса, ожидаемый переход Арды Гюлера в «Барселону» был приостановлен из-за интереса к 18-летнему полузащитнику со стороны мадридского «Реала». Как сообщает источник, в последние часы ситуация кардинально изменилась, и теперь все зависит от турецкого полузащитника, который теперь стоит перед сложным выбором между двумя испанскими гигантами.

В минувшем сезоне Гюлер провел 35 матчей, в которых забил 6 голов и отдал 7 результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Фенербахче Барселона трансферы футбола - лето 2023 Арда Гюлер
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