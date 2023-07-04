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Сёюнджю прилетел в Мадрид

04 Июля 2023 • 19:21 Комментировать

Бывший защитник «Лестера» Чаглар Сёюнджю переходит в мадридский «Атлетико» в статусе свободного агента.

Как сообщает авторитетный футбольный инсайдер Фабрицио Романо, турецкий защитник прибыл в Мадрид для завершения своего перехода в «Атлетико». Журналист сопроводил публикацию фотографией Сёюнджю из аэропорта. По информации источника, сделку можно считать официально закрытой. 27-летний защитник продолжит свою профессиональную карьеру в испанском клубе.

В минувшем сезоне Сёюнджю провел в составе «Лестера» 9 матчей во всех турнирах. Он отметился одним забитым голом.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Чаглар Сеюнджю трансферы футбола - лето 2023
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