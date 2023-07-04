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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» хочет сбить стоимость Фреснеды в два раза слухи

04 Июля 2023 • 18:41 Комментировать

Защитник «Вальядолида» Иван Фреснеда близок к переходу в «Барселону»

ESPN вещает о том, что каталонский клуб практически закрыл сделку по 18-летнему футболисту, однако для оформления трансфера есть одно препятствие. Для регистрации Фреснеды клубу нужно разгрузить зарплатную ведомость.

По сведениям источника, «сине-гранатовые» готовы предложить молодому испанцу пятилетний трудовой договор. Отмечается, что в контракте Фреснеды прописана сума отступных в 20 млн евро, но «Барселона» надеется получить защитника за меньшую сумму — 10 млн евро.

В минувшем чемпионате Испании «Вальядолид» занял 18-е место, а «Барселона» завоевала золотые медали.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Вальядолид трансферы футбола - лето 2023 Иван Фреснеда
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