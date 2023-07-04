Защитник «Вальядолида» Иван Фреснеда близок к переходу в «Барселону»

ESPN вещает о том, что каталонский клуб практически закрыл сделку по 18-летнему футболисту, однако для оформления трансфера есть одно препятствие. Для регистрации Фреснеды клубу нужно разгрузить зарплатную ведомость.

По сведениям источника, «сине-гранатовые» готовы предложить молодому испанцу пятилетний трудовой договор. Отмечается, что в контракте Фреснеды прописана сума отступных в 20 млн евро, но «Барселона» надеется получить защитника за меньшую сумму — 10 млн евро.

В минувшем чемпионате Испании «Вальядолид» занял 18-е место, а «Барселона» завоевала золотые медали.