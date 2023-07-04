«Реал» в ближайшее время может объявить о трансфере Килиана Мбаппе. Как сообщает в социальных сетях журналист Франсуа Гальярдо, мадридский гранд закрыл сделку и даже уже перевёл деньги «ПСЖ».

По данным источника, за трансфер Мбаппе «Реал» заплатит 224 миллиона евро. Ещё 56 миллионов евро заложены в сделку как бонусы. То есть суммарная сумма трансфера может составить 280 миллионов евро.

Если информация правдива, то «Реал» установит новый трансферный рекорд. Пока что самым дорогим футболистом в мире остаётся Неймар, за которого в 2017 году «ПСЖ» заплатил 222 миллиона евро.