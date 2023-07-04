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Трансферная бомба: «Реал» покупает Мбаппе за рекордные деньги слухи

04 Июля 2023 • 18:19 Комментировать (1)

«Реал» в ближайшее время может объявить о трансфере Килиана Мбаппе. Как сообщает в социальных сетях журналист Франсуа Гальярдо, мадридский гранд закрыл сделку и даже уже перевёл деньги «ПСЖ».

По данным источника, за трансфер Мбаппе «Реал» заплатит 224 миллиона евро. Ещё 56 миллионов евро заложены в сделку как бонусы. То есть суммарная сумма трансфера может составить 280 миллионов евро.

Если информация правдива, то «Реал» установит новый трансферный рекорд. Пока что самым дорогим футболистом в мире остаётся Неймар, за которого в 2017 году «ПСЖ» заплатил 222 миллиона евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид ПСЖ Килиан Мбаппе трансферы футбола - лето 2023
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Комментарии (1)
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Фанат ЗиЗу
04 Июля 2023 в 20:03
Полнейшая чушь. Перис никогда не отдаст такие деньги когда у игрока через год истекает контракт.
Не логично.
Может тоже стать журналистом и писать всякую шнягу.
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