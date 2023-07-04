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​«Барселона» выплатила Юмтити все 20 млн евро при расторжении контракта

04 Июля 2023 • 16:46 Комментировать

Несколько дней назад «Барселона» объявила о расторжении контракта с защитником Самуэлем Юмтити. Как сообщает Culemania, каталонский клуб при расторжении трудового договора выплатил французскому футболисту все полагающиеся ему 20 миллионов евро. Таким образом, «сине-гранатовые» не получат преимущества в рамках финансового fair play.

В сезоне 2022/2023 Самуэль Юмтити на правах аренды выступал за итальянский «Лечче». Прямо сейчас 29-летний француз не имеет клубной прописки. Специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают Юмтити в 4 миллиона евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Самуэль Юмтити
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