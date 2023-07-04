​«Барселона» выплатила Юмтити все 20 млн евро при расторжении контракта

Несколько дней назад «Барселона» объявила о расторжении контракта с защитником Самуэлем Юмтити. Как сообщает Culemania, каталонский клуб при расторжении трудового договора выплатил французскому футболисту все полагающиеся ему 20 миллионов евро. Таким образом, «сине-гранатовые» не получат преимущества в рамках финансового fair play.

В сезоне 2022/2023 Самуэль Юмтити на правах аренды выступал за итальянский «Лечче». Прямо сейчас 29-летний француз не имеет клубной прописки. Специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают Юмтити в 4 миллиона евро.