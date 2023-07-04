​«Лиону» интересен чемпион мира

«Лион» рассчитывает усилить свой состав в летнее трансферное окно. Как сообщает TodoFichaes, клуб Лиги 1 хочет подписать защитника Гонсало Монтиэля из «Севильи». Испанский клуб открыт к переговорам, учитывая своё финансовое положение.

Монтиэль известен тем, что он забивал решающие пенальти в финалах чемпионата мира – 2022 (Аргентина – Франция) и Лиги Европы – 2023 («Севилья» - «Рома»). Эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают 26-летнего аргентинца в 12 миллионов евро.

Напомним, что «Лион» занял седьмое место в прошлом чемпионате Франции и не попал в еврокубки.