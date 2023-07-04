«Барселона» в ближайшее время объявит о трансфере Иньиго Мартинеса

Испанский центральный защитник Иньиго Мартинес пополнил состав «Барселоны».

СМИ сообщают, что 32-летний игрок принял участие в фотосессии в футболке «сине-гранатовых». Отмечается, что контракт между сторонами уже подписан. Официальное объявление последует в ближайшие дни.

Ранее Мартинес покинул «Атлетик» Бильбао, став свободным агентом. В сезоне-2022/23 футболист появился на поле в 18 матчах с учетом всех турниров, в которых отметился одним забитым мячом. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость 32-летнего защитника в десять миллионов евро.

Новый сезон чемпионата Испании должен стартовать 11-12 августа.