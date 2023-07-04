Форвард сборной Чили Бен Бреретон покинул английский «Блэкберн» и перешел в испанский «Вильярреал», об этом сообщается на официальном сайте клуба. Трудовое соглашение 24-летнего нападающего с «жёлтой субмариной» рассчитано до середины 2027 года.

В ближайшие дни футболист пройдет медицинское обследование, после чего приступит к тренировкам с командой.

В прошлом сезоне Бреретон провел за «Блэкберн» 50 поединков, в которых записал на свой счет 16 голов. По итогам минувшего розыгрыша испанского чемпионата «Вильярреал» финишировал на пятом месте в турнирной таблице.