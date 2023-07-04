​Стало известно, на какой позиции Мбаппе сможет играть в «Реале»

Переход Килиана Мбаппе в «Реал» кажется неизбежным. Правда, всё идёт к тому, что переезд игрока из Парижа в Мадрид состоится не этим летом, а следующим.

После трансфера в «Реал» Мбаппе не сможет играть на левом фланге атаки. Как сообщает AS, в мадридском клубе позиция левого форварда закреплена за Винисиусом Жуниором, и приход Мбаппе этого не изменит. Француз будет играть «где угодно, только не слева», пишет источник. Таким образом, Килиан будет играть либо справа, либо на острие атаки.

Действующий контракт Килиана Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до конца июня 2024 года. Ранее 24-летний нападающий объявил о том, что он не планирует активировать опцию продления трудового соглашения.

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