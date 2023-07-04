Беллингем рассказал, что Бекхэм пожелал ему перед трансфером в «Реал»

Новоиспеченный игрок мадридского «Реала» Джуд Беллингем рассказал, что пожелал ему экс-полузащитник сборной Англии Дэвид Бекхэм перед трансфером в «королевский» клуб.

«Бекхэм связался со мной и пожелал всего самого хорошего. При переходе в такой клуб, как Реал», ты будешь слышать много советов и рекомендаций. Пока мне приходили только позитивные комментарии от экс-игроков мадридской команды», - передает слова полузащитника Sky Sports.

Беллингем перешел в «Реал» из «Боруссии» за 103 миллиона евро. «Сливочные» заключили с англичанином долгосрочный контракт до середины 2029 года.