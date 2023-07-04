В «Севилье» высказались о трансфере Серхио Рамоса

Хосе Мария дель Нидо Карраско, который является вице-президентом «Севильи», ответил на вопрос о возможном возвращении в клуб центрального защитника Серхио Рамоса.

«Сейчас мы не рассматриваем вариант подписания Рамоса. Это отличный футболист, но мы не ведем с ним переговоров», - передает слова Карраско газета Marca.

Среди вариантов продолжения карьеры Рамоса также называется американский «Интер Майами».

Рамос – воспитанник академии севильского клуба. За андалусийский коллектив он выступал с 2002 по 2005 год. Из «Севильи» Серхио перешел в мадридский «Реал», где провел лучшие годы своей карьеры.