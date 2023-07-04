В «Барселоне» нашли замену де Йонгу

Полузащитник Нико Гонсалес может стать основным игроком каталонской «Барселоны» в случае ухода из клуба нидерландца Френки де Йонга, в услугах которого заинтересован «Манчестер Сити».

По данным Mundo Deportivo, наставник «сине-гранатовых» Хави Эрнандес намерен оценить уровень игрока во время предсезонной подготовки. Сам Гонсалес готов бороться за место в составе команды.

В прошедшем сезоне Нико выступал на правах аренды за «Валенсию». Полузащитник принял участие в 26 поединках, в которых записал на свой счет один забитый мяч и одну голевую передачу. Transfermarkt оценивает его стоимость в десять миллионов евро.