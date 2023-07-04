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Мбаппе потеряет много денег, если перейдёт в «Реал» этим летом

04 Июля 2023 • 09:33 Комментировать

Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе может лишиться больших денег, если этим летом перейдет в мадридский «Реал». Об этом рапортуют журналисты Sports Zone в социальных сетях.

В случае ухода 24-летний нападающий потеряет 80 миллионов евро, которые предусмотрены ему за лояльность к клубу. Также он лишится огромной зарплаты, которую получает в Париже. В Мадриде не станут платить ему порядка 72 миллионов евро, которые он зарабатывает в столице Франции. В случае перехода в «королевский» клуб оклад Мбаппе составит не более 40 миллионов.

Срок трудового договора между Килианом и «ПСЖ» рассчитан до середины 2024 года.

Мбаппе переходит в «Реал» - трансфер согласован

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид ПСЖ Килиан Мбаппе трансферы футбола - лето 2023
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