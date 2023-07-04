Испанский хавбек Андрес Иньеста высказался об уходе из «Виссел Кобе». На днях 39-летний футболист сыграл за японский коллектив прощальный поединок.

«Благодарю за всю любовь, это было чудесно. Всем спасибо за незабываемые моменты моей карьеры здесь. Прощальный матч превзошел мои ожидания. Большая благодарность», - написал опытный полузащитник на своей странице в социальных сетях.

Иньеста выступал за «Виссел Кобе» с 2018 года. До этого испанец на протяжении 15 лет защищал цвета каталонской «Барселоны».

Вместе с «Виссел Кобе» Андрес выигрывал Кубок и Суперкубок Японии.