22-летний испанский защитник Ману Санчес, который покинул мадридский «Атлетико» в качестве свободного агента, трудоустроился в другом клубе Ла Лиги. Долгосрочное трудовое соглашение с игроком подписала «Сельта».

Как сообщается на официальном сайте клуба из Виго, контракт с футболистом рассчитан до середины 2028 года. Финансовая сторона сделки не разглашается.

Санчес является воспитанником академии мадридского топ-клуба. В прошедшем сезоне защитник выступал за «Осасуну». Он принял участие в 36 поединках, в которых записал на свой счет четыре результативные передачи.