Вингер Винисиус Жуниор поставил подпись под новым контрактом с мадридским «Реалом».

О договорённости бразильца с «королевским клубом» в СМИ сообщали ещё по ходу сезона-2022/23, однако официальное подтверждение до сих пор не состоялось. По данным Diario AS, 22-летний футболист уже подписал с «Реалом» новое соглашение, рассчитанное до июня 2027 года. Ожидается, что официальное объявление будет сделано вскоре после возвращения игрока из отпуска.

Винисиус Жуниор отыграл 225 матчей за «Реал», отметившись 59 голами и 64 ассистами. Состав «сливочных» он пополнил летом 2018 года, перебравшись из бразильского «Фламенго».