Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Тебас: «Барселона» сможет без проблем регистрировать игроков, если продолжит в том же духе»

03 Июля 2023 • 23:11 Комментировать
Хетафе
...
Барселона
13.08 18:00

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас высказался о финансовых трудностях «Барселоны».

Каталонский клуб испытывает трудности при оформлении регистрации новичков, однако, по мнению Тебаса, в скором времени это может измениться: «Если они продолжат работать в том же духе, то смогут без проблем регистрировать игроков. Ситуация по-прежнему не оптимальна, нужно продолжать работу, но клуб движется в правильном направлении. Это очень непросто, но важно. Надеюсь, «Барселона» выберется из трудной ситуации и расплатится с долгами. Знаю, что Жоан Лапорта [президент «Барселоны»] настроен оптимистично», – приводит Mundo Deportivo слова главы Ла Лиги.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Жоан Лапорта Хавьер Тебас трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ХЕТАФЕ БАРСЕЛОНА
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
03 Июля
23:11 · Испания. Ла Лига
Тебас: «Барселона» сможет без проблем регистрировать игроков, если продолжит в том же духе»
23:03 · Испания. Ла Лига
Клуб Ла Лиги готов арендовать Гюлера, когда тот перейдёт в «Барселону» слухи
22:46 · Испания. Ла Лига
Иньеста рассказал, что думает о работе Хави в «Барселоне»
21:57 · Испания. Ла Лига
Лапорта: «Барселона» сможет подписать нескольких игроков, если кого-то продаст»
21:40 · Испания. Ла Лига
Беллингем: «Реал» – подходящий клуб для меня»
21:13 · Россия. Премьер-лига
Гранат: «В 1/8 финала ЧМ хотели сыграть с Португалией, но Черчесов думал иначе»
20:56 · Англия. Премьер-лига
«ПСЖ» опережает топ-клубы АПЛ в борьбе за Вейгу, но пока не согласился заплатить 40 млн евро отступных
20:47 · Испания. Ла Лига
Иньеста оценил уровень Педри
19:18 · Испания. Ла Лига
«ПСЖ» близок к трансферу Вейги
19:05 · Испания. Ла Лига
«Атлетико» объявил о переходе Хави Галана официально
18:10 · Россия. Премьер-лига
Щенников назвал самый памятный гол за ЦСКА
17:27 · Испания. Ла Лига
Кунде готов отыграть сезон на позиции правого защитника
17:21 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» интересуется Родриго Рикельме слухи
14:08 · Италия. Серия А
«Милан» покупает нового игрока в нападение
13:32 · Англия. Премьер-лига
Эн-Несири может уйти из «Севильи» в клуб АПЛ
Все новости
Рекомендуем