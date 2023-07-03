Тебас: «Барселона» сможет без проблем регистрировать игроков, если продолжит в том же духе»

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас высказался о финансовых трудностях «Барселоны».

Каталонский клуб испытывает трудности при оформлении регистрации новичков, однако, по мнению Тебаса, в скором времени это может измениться: «Если они продолжат работать в том же духе, то смогут без проблем регистрировать игроков. Ситуация по-прежнему не оптимальна, нужно продолжать работу, но клуб движется в правильном направлении. Это очень непросто, но важно. Надеюсь, «Барселона» выберется из трудной ситуации и расплатится с долгами. Знаю, что Жоан Лапорта [президент «Барселоны»] настроен оптимистично», – приводит Mundo Deportivo слова главы Ла Лиги.