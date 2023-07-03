Полузащитник «Фенербахче» Арда Гюлер может отправиться в аренду сразу после трансфера в «Барселону».

Каталонский клуб близок к подписанию 18-летнего футболиста сборной Турции, на которого также претендовал мадридский «Реал». Согласно информации издания Sport, «Бетис» намерен арендовать восходящую звезду у «Барселоны» этим летом, как только трансфер из «Фенербахче» будет завершён.

Сумма потенциального перехода Арды Гюлера в «Барселону» оценивается в 17,5 млн евро. Молодой игрок успел провести 51 матч за «Фенербахче», отметившись девятью голами и 12 результативными передачами.