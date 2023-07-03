Иньеста рассказал, что думает о работе Хави в «Барселоне»

Экс-футболист «Барселоны» Андрес Иньеста оценил работу наставника команды Хави Эрнандеса.

Специалист возглавил команду в конце 2021 года, сменив Рональда Кумана. По итогам сезона-2022/23 каталонцы впервые с 2019 года завоевали чемпионский титул Ла Лиги.

«Думаю, с самого прихода Хави в «Барселоне» прослеживается очень позитивная тенденция. Надеюсь, клуб продолжит делать уверенные шаги вперёд, и я верю, что новые игроки, которые пополнят состав «Барселоны», покажут себя и помогут в развитии», – высказался в интервью DAZN Иньеста, долгие годы составлявший прочную связку с Хави в «Барселоне» и сборной Испании.